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Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Haziran ayında arttı

Perşembe, 08 Temmuz 2021 10:35:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin araç üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %5,52 artışla 263.955 adet seviyesinde yer aldı.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü’nün yayımladığı verilere göre, söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %38,54 artışla 87.088 adede yükselirken, ülkeden yapılan araç ihracatı ise yıllık %18,33 artışla 234.394 adet oldu.

Meksika’nın toplam araç üretimi bu yılın ilk altı ayında yıllık %31,84 artış göstererek 1,59 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasa yapılan araç satışları yıllık %18,06 artışla 515.400 adet olurken, ülkeden yapılan hafif araç ihracatı da yıllık %33,52 artarak 1,40 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  otomotiv  |  benzer haberler »


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