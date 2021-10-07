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Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Eylül ayında düşüşe geçti

Perşembe, 07 Ekim 2021 09:04:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin araç üretiminin bu yılın Eylül ayında yıllık %33,3 düşüşle 208.092 adet seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları yıllık %1,1 düşüşle 76.930 adet seviyesine geriledi. Ülkenin araç ihracatı ise yıllık %24,1 düşerek 195.294 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Meksika’nın toplam araç üretimi yıllık %6,4 artarak 2,26 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, hafif ticari araç üretimi yıllık %14 artışla 757.846 adet seviyesine çıkarken, araç ihracatı ise yıllık %9,6 artarak 2,01 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  otomotiv  Meksika  |  benzer haberler »


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