Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Ekim ayında düştü

Salı, 09 Kasım 2021 08:51:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hafif ticari araç üretiminin, bu yılın Ekim ayında, yıllık %25,9 düşüşle 257.813 adet seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %9,1 düşüşle 76.640 adet seviyesine geriledi. Ülkenin araç ihracatı ise yıllık %19,9 düşerek 224.535 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Meksika’nın toplam araç üretimi yıllık %1,8 artarak 2,52 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları yıllık %11,4 artışla 834.486 adet seviyesine çıkarken, araç ihracatı ise yıllık %5,6 artarak 2,23 milyon adet seviyesinde kaydedildi.