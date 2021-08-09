﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın araç üretimi ve ihracatı Temmuz ayında düşüşe geçti

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:13:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin araç üretiminin ve araç ihracatının bu yılın Temmuz ayında yıllık düşüş gösterdiği belirtildi.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin araç üretimi Temmuz ayında yıllık %26,50 düşüşle 221.843 adede gerilerken, araç ihracatı ise yıllık %23,63 düşüşle 202.021 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları, yıllık %12,67 artışla 82.157 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın toplam araç üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %20,20 artış göstererek 1,81 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasa yapılan araç satışları yıllık %18,29 artışla 602.681 adet olurken, ülkeden yapılan araç ihracatı da yıllık %22,04 artarak 1,60 milyon mt adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: otomotiv  Meksika  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Ağu

Ternium Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini 600.000 mt artıracak
02  Ağu

Minera Autlan’ın net zararı ikinci çeyrekte düştü
02  Ağu

Meksikalı AHMSA’nın net kârı ikinci çeyrekte artış gösterdi
29  Tem

Meksika yeni demir ve çelik yönetmeliğini kamuoyu görüşüne açıyor
28  Tem

Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Mayıs ayında artış gösterdi