Meksika’nın araç üretimi ve ihracatı Ağustos ayında da düşüşe geçti

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:26:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hafif ticari araç üretiminin ve ihracatının bu yılın Ağustos ayında yıllık bazda düşüş gösterdiği belirtildi.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin hafif ticari araç üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %21,4 düşüşle 237.040 adede gerilerken, araç ihracatı ise yıllık %19,5 düşüşle 212.687 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %1,4 artışla 78.235 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın toplam hafif ticari araç üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %13,2 artış göstererek 2,05 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %16 artışla 680.916 adet olurken, ülkeden yapılan araç ihracatı da yıllık %15 artarak 1,81 milyon mt adet seviyesinde yer aldı.