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Meksika’nın araç üretimi Şubat ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:19:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin araç üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %9 artışla 240.479 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %4 düşüşle 79.600 adet olurken, araç ihracatı yıllık %5,6 düşerek 201.868 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, araç üretimi yıllık %4,6 düşüşle 493.845 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde hafif ticari araç satışları yıllık %3,8 düşüşle 158.185 adet olurken, araç ihracatı yıllık %4,3 düşerek 418.498 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Meksika  otomotiv  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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