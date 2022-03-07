Meksika’nın araç üretimi Şubat ayında hafifçe arttı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin araç üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %9 artışla 240.479 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %4 düşüşle 79.600 adet olurken, araç ihracatı yıllık %5,6 düşerek 201.868 adet seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde, araç üretimi yıllık %4,6 düşüşle 493.845 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde hafif ticari araç satışları yıllık %3,8 düşüşle 158.185 adet olurken, araç ihracatı yıllık %4,3 düşerek 418.498 adet seviyesinde yer aldı.