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Meksika’nın araç üretimi Kasım ayında düştü

Çarşamba, 08 Aralık 2021 09:05:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin hafif ticari araç üretimi, bu yılın Kasım ayında, yıllık %20,2 düşüşle 248.960 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %13,4 düşüşle 82.829 adet oldu. Ülkenin araç ihracatı ise yıllık %16,4 düşerek 240.341 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Meksika’nın toplam hafif ticari araç üretimi yıllık %0,6 düşerek 2,7 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları yıllık %8,6 artışla 917.315 adet seviyesine çıkarken, araç ihracatı ise yıllık %3 artarak 2,4 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  otomotiv  |  benzer haberler »


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