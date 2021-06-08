Meksika’nın araç üretimi, ihracatı ve yerel satışları Mayıs ayında yükselişe geçti

Salı, 08 Haziran 2021 11:26:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin araç üretimi, araç ihracatı ve iç piyasaya yapılan satışları bu yılın Mayıs ayında, geçen yıl pandemiden olumsuz etkilenmenin ardından yükselişe geçti.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin otomobil üretimi yıllık %956,08 artışla 241.442 adede yükselirken, iç piyasa yapılan araç satışları ise 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 42.034 adede kıyasla yıllık %103,79 artışla 85.662 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ülkeden yapılan araç ihracatı, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 15.139 adede kıyasla yıllık %1.498 artışla 242.020 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın toplam araç üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %38,7 artış göstererek 1,33 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa yapılan araç satışları yıllık %14,6 artışla 428.312 adet olurken, ülkeden yapılan araç ihracatı da yıllık %37,05 artarak 1,17 milyon mt adet seviyesinde yer aldı.