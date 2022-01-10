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Meksika’nın araç üretimi Aralık ayında düşüş gösterdi

Pazartesi, 10 Ocak 2022 09:01:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin araç üretimi Aralık ayında yıllık %16,5 düşüşle 212.272 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları yıllık %7,8 düşüşle 97.365 adet oldu. Ülkenin araç ihracatı ise yıllık %17,3 düşerek 227.465 adet seviyesinde kaydedildi.

2021 yılının tamamında, araç üretimi yıllık %2 düşüşle 2,97 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları yıllık %6,8 artarak 1,01 milyon adet seviyesinde yer aldı. Ayrıca, 2021 yılının tamamında, araç ihracatı ise yıllık %0,94 artışla 2,70 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  otomotiv  Meksika  |  benzer haberler »


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