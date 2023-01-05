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Meksika’nın araç satışları Aralık ayında %24,1 azaldı

Perşembe, 05 Ocak 2023 09:33:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hafif araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %24,1 artışla 120.862 adet seviyesinde yer alarak üst üste sekiz ay yıllık bazda artış kaydetmiş oldu. Ancak satışlar pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin altında kaldı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde ülkede üretilen ve ithal edilen yeni hafif araç satışları yıllık %7 artışla 1,09 milyon adet oldu.

Satışlar 2022 yılının tamamında 2019 yılında kaydedilen 1,32 milyon adede kıyasla %17,6 ve 2018 yılında kaydedilen 1,53 milyon adede kıyasla %23,9 düştü.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan 120.862 adet satış, 2019 yılının aynı ayında kaydedilen 130.460 adet, 2018 yılının aynı ayında kaydedilen 142.300 adet, 2017 yılının aynı ayında kaydedilen 159.234 adet ve 2016 yılının aynı ayında kaydedilen 192.741 adet seviyelerinin altında yer aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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