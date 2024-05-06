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Meksikalı Simec’in satışları %38 düşerken net kârı ilk çeyrekte %41 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:30:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika, ABD ve Brezilya’da faaliyet gösteren Meksikalı çelik şirketi Simec, 2024’ün ilk çeyreğinde net kârının %40,9 artışla 1,45 milyar MXN (83,7 milyon $) seviyesinde yer aldığını ifade etti.

Simec, satışlarının %38,5 düşüşle 453 milyon $ seviyesine gerilediğini, satış ve idari harcamalarının ise %1,4 artışla 34 milyon $ seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Şirketin AVFÖK değeri %43,6 düşüşle 96 milyon $’a inerken net kârı %40,9 artışla 83,7 milyon $ oldu. Şirketin açıkladığı mali raporlara göre bu kazanç kur nedeniyle kaynaklanan zararın düşmesinden kaynaklandı.

Yılın ilk çeyreğinde kur nedeniyle yaşanan kayıp geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 75 milyon $’dan 5,9 milyon $’a geriledi. Bununla birlikte şirket %79,3 düşüşle yalnızca 6,3 milyon $ gelir vergisi ödedi.

Açıklanan bilgilere göre şirketin ilk çeyrekteki satış tonajı %20,7 düşüşle 479.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin ticari profil ve vasıflı çelik satışları sırasıyla yıllık %17,2 ve %29,1 düşüşle 352.000 mt ve 127.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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