Meksikalı Simec dördüncü çeyrekte 77 milyon $ net kâr elde etti

Cuma, 01 Mart 2024 10:13:22 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik şirketi Simec, 2022’nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği 19,1 milyon $’lık net zarara kıyasla 2023’ün son çeyreğinde 1,36 milyar MXN (77,8 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin satış tonajı %0,2 artışla 535.000 mt olurken satış değeri %13,1 düşüşle 503,4 milyon $ oldu. Şirketin idari ve faaliyetlere yönelik harcamaları ise %4 artışla 43,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin faaliyet gelirinin %16,2 düşerek 97,6 milyon $ seviyesinde kaydedilmesiyle vergiler çıkarılmadan kârı %11,1 artışla 64,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değeri ise %17,6 düşüşle 109,3 milyon $ oldu.

Simec 2023 yılının tamamında yıllık %3,6 artışla 2,25 milyon mt çelik satışı gerçekleştirdi. AVFÖK değeri %40,3 artışla 754,3 milyon $ olurken net kazancı aynı dönemde %48,5 artışla 439,9 milyon $ seviyesine çıktı. Şirket 2023 yılında iç piyasaya 1,39 milyar $ değerinde satış yaparken 826 milyon $ değerinde ihracat gerçekleştirdi.