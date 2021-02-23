Meksikalı ICH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde net kâr kaydetti

Salı, 23 Şubat 2021 10:50:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika merkezli çelik üreticisi Industrias CH (ICH), 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 3,24 milyar MXN (156,7 milyon $) net zarar kaydetmesinin ardından, 2020 yılının son çeyreğinde 784 milyon MXN (37,9 milyon $) net kâr kaydetti.

Şirket bu güçlü sonuçları, önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla daha yüksek çelik satış hacmi kaydetmesine ve daha düşük vergi hükmüne bağladı.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde, ICH’nin AVFÖK’ü yıllık %1,18 artışla 2,23 milyar MXN (108,2 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirket, yüksek çelik satış hacmi, daha güçlü ortalama çelik satış fiyatları ve azalan faaliyet maliyetlerinin bu sonuçların kaydedilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

ICH, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde net gelirlerinin yıllık %36 artışla 11,31 milyar MXN (547,6 milyon $) olduğunu belirtti. Söz konusu dönemde, şirketin çelik satış hacmi ise yıllık %7 artışla 689.000 mt seviyesinde yer aldı.