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Meksikalı Grupo Simec’in net kârı dördüncü çeyrekte düştü

Çarşamba, 15 Şubat 2023 09:40:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD ve Brezilya’da da faaliyet gösteren Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec’in net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %47,8 düşüşle 602 milyon MXN (yaklaşık 31,6 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte şirketin satış tonajının yıllık %2,7 düşüşle 535.000 mt seviyesine gerilemesi, ortalama satış fiyatlarının yıllık %11,4 düşüşle 20.748 MXN/mt (1.087$/mt) olması ve faaliyet giderlerinin yıllık %22,7 artış göstermesi net kârındaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan Simec’in faaliyet geliri yıllık %36,9 azalırken, AVFÖK marjı bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen %24,5’e kıyasla %18’e geriledi ve AVFÖK’ü yıllık %34 düşüşle 2,28 milyon MXN (119,3 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Simec’in ABD ve Brezilya’da yer alan tesisleri toplam satışlarının %42’sini veya 244,1 milyon $’ını, Meksika tesisleri ise %58’sini veya 337,7 milyon $’ını oluşturdu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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