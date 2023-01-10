Meksika’da yeni otomobil satışlarının bu yıl 1,13 milyon adet olacağı öngörülüyor

Salı, 10 Ocak 2023 10:44:51 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomobil Distribütörleri Derneği (AMDA) Başkanı Guillermo Rosales, otomobil satışlarının bu yıl yıllık %3,7 veya yaklaşık 40.600 adet artışla 1,13 milyon adet seviyesinde yer almasının öngörüldüğünü söyledi.

Rosales, satışların 2021 yılında %6,8 ve 2022 yılında %7 artmış olmasına rağmen 2023 satış rakamlarının 2019 yılında kaydedilen 1,32 milyon adet ve 2016-2018 döneminde kaydedilen ortalama 1,52 milyon adet seviyelerinin altında kalacağını ifade etti.

Rosales aynı zamanda federal hükümetin yüksek seviyelerde yer alan ikinci el araç ithalatı sorununa çözüm bulmak amacıyla otomotiv sektörüyle diyaloğa kapalı olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

28 Aralık tarihi itibarıyla federal hükümetin kaçak kabul edilen yaklaşık 1,05 milyon adet aracı yasal hale getirdiğini belirten Rosales, ABD’den gelen hurda araçları yasal hale getiren programın bu yılın Mart ayının sonuna kadar devam edeceğini aktardı.

Rosales sözlerine, “Hükümetin otomobil kaçakçılığını teşvik eden bu uygulamayı sona erdirmesine yönelik talebimizi yineliyoruz,” şeklinde devam etti.