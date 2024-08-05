Meksika’da yeni araç satışları Temmuz ayında %12,6 arttı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Temmuz ayında yıllık %12,6 artışla 124.761 adet seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında satışlarını %17 artıran 18 şirket toplam satışların %86,5’ini meydana getirirken 10 şirketin satış adedi yıllık %16,4 düşüş kaydetti.

Temmuz ayı satışlarının %58,2’sini beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %16,7’sini gerçekleştirirken General Motors’un payı %13,7, Volkswagen’in payı %11,8, Toyota’nın payı %8,9 ve KIA’nın payı %7,1 oldu.

Volkswagen, Great Wall Motor, Mazda, Volvo ve Ford pazar paylarını sırasıyla 150, 100, 104, 45 ve 30 baz puan artırırken Chirey ve Stellantis’in pazar payları sırasıyla 128 ve 109 baz puan geriledi. General Motors ise 74 baz puan düşüşle pazarın %13,7’sini oluşturdu.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde %12,7 artışla 833.411 adet araç satıldı.