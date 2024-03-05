﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’da yeni araç satışları Şubat ayında %11,1 arttı

Salı, 05 Mart 2024 10:25:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Şubat ayında yıllık %11,1 artışla 113.258 adet seviyesinde yer aldı.

Meksika’da 2022 yılının Mayıs ayından beri artış gösteren araç satışları 2023’ün Aralık ayında 143.000 adet araç satışı ile 22 ay içindeki en yüksek seviyede kaydedilmişti.

Şubat ayı satışlarının %58,2’sini beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %16,2’sini gerçekleştirirken General Motors’un payı %14,2, Volkswagen’in payı %12,2, Toyota’nın payı %8,5 ve KIA’nın payı %7,1 oldu.

Toyota’nın satışları %31,9 artış gösterirken General Motors’un satışları %20,6, Volkswagen’in satışları ise %20 artış kaydetti. Nissan’ın satışları %5,6 düşerken şirketin tüm satışlardaki payı 290 baz puan düşüşle %16,2’ye geriledi.

Volkswagen’in pazar pazı 90 baz puan artışla %12,2’ye yükselirken General Motors’un payı 110 baz puan artışla %14,2’ye ve Toyota’nın payı 130 baz puan artışla %8,5’e çıktı.

Pazar payı düşen şirketler ise 90 baz puan düşüşle pazarın %2,1’ini oluşturan Chirey ve 120 baz puan düşüşle %6,8’ini oluşturan Stellantis oldu.

Yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14,8 artışla 225.357 adet araç satıldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ocak ayında 12,7 milyar $’a geriledi

28 Şub | Çelik Haberler

Audi Mexico grevden kaynaklanan üretim düşüşünü telafi etti

27 Şub | Çelik Haberler

Kirchhoff Automotive Meksika’daki dördüncü tesisini kurmak için 40 milyon $ yatırım yaptı

27 Şub | Çelik Haberler

Volkwagen Meksika’da elektrikli araç üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak

21 Şub | Çelik Haberler

Audi’nin Meksika birimindeki grev sona erdi

21 Şub | Çelik Haberler

Audi'nin Meksika birimi sendika ile anlaşmaya vardı

19 Şub | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Ocak ayında %9,6 arttı

08 Şub | Çelik Haberler

Meksika’da otomobil parçası üretimi Kasım ayında %12,3 yükseldi

08 Şub | Çelik Haberler

Meksika’da yeni araç satışları Ocak ayında %18,7 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Aralık ayında %13,2 arttı

01 Şub | Çelik Haberler