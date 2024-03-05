Meksika’da yeni araç satışları Şubat ayında %11,1 arttı

Salı, 05 Mart 2024 10:25:33 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Şubat ayında yıllık %11,1 artışla 113.258 adet seviyesinde yer aldı.

Meksika’da 2022 yılının Mayıs ayından beri artış gösteren araç satışları 2023’ün Aralık ayında 143.000 adet araç satışı ile 22 ay içindeki en yüksek seviyede kaydedilmişti.

Şubat ayı satışlarının %58,2’sini beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %16,2’sini gerçekleştirirken General Motors’un payı %14,2, Volkswagen’in payı %12,2, Toyota’nın payı %8,5 ve KIA’nın payı %7,1 oldu.

Toyota’nın satışları %31,9 artış gösterirken General Motors’un satışları %20,6, Volkswagen’in satışları ise %20 artış kaydetti. Nissan’ın satışları %5,6 düşerken şirketin tüm satışlardaki payı 290 baz puan düşüşle %16,2’ye geriledi.

Volkswagen’in pazar pazı 90 baz puan artışla %12,2’ye yükselirken General Motors’un payı 110 baz puan artışla %14,2’ye ve Toyota’nın payı 130 baz puan artışla %8,5’e çıktı.

Pazar payı düşen şirketler ise 90 baz puan düşüşle pazarın %2,1’ini oluşturan Chirey ve 120 baz puan düşüşle %6,8’ini oluşturan Stellantis oldu.

Yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14,8 artışla 225.357 adet araç satıldı.