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Meksika’da yeni araç satışları Ocak ayında %20 arttı

Salı, 07 Şubat 2023 09:45:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Ocak ayında yıllık %20,1 artışla 94.414 adet seviyesinde yer alarak üst üste dokuz ay yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Söz konusu artışa rağmen Ocak ayında yapılan satışlar tonaj bakımından son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

2017 yılının aynı ayında 123.447 adet seviyesinde yer alarak rekor kıran satışlarla kıyaslandığında bu yılın Ocak ayındaki yeni araç satışları %23,5 azaldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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