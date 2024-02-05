Meksika’da yeni araç satışları Ocak ayında %18,7 arttı

Pazartesi, 05 Şubat 2024 10:25:37 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Ocak ayında yıllık %18,7 artışla 112.100 adet seviyesinde yer aldı. Son 7 yılın Ocak ayları kıyaslandığında bu sene yapılan satış adedi en yüksek seviyede kaydedildi.

Ocak ayı satışlarının %59,3’ünü beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %17,8’ini gerçekleştirirken General Motors’un payı %13,8, Volkswagen’in payı %12,1, Toyota’nın payı %8,3 ve KIA’nın payı %7,3 oldu.

General Motors’un satışları %48,3 artışla 15.459 adet olurken Volkswagen’in satışları %32,3 artışla 13.615 adet seviyesinde kaydedildi.