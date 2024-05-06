﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’da yeni araç satışları Nisan ayında %14,8 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:04:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Nisan ayında yıllık %14,8 artışla 112.048 adet seviyesinde yer aldı.

Nisan ayı satışlarının %60,3’ünü beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %16,1’ini gerçekleştirirken General Motors’un payı %15,5, Volkswagen’in payı %12,4, Toyota’nın payı %8,7 ve KIA’nın payı %7,5 oldu.

Honda’nın satışları %102 artış gösterirken Mazda ve Toyota’nın satışları sırasıyla %89,6 ve %35,3 yükseldi. Renault’nun satışları ise %74,5 düşüş kaydetti.

Yılın ilk dört ayında %11,9 artışla 461.800 adet araç satıldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Mart ayında %2,4 geriledi

29 Nis | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Şubat ayında %29 yükseldi

18 Nis | Çelik Haberler

Volvo Meksika’da yeni kamyon üretim tesisi kuracak

15 Nis | Çelik Haberler

Meksika’da otomobil parçası üretimi Ocak ayında yeni rekor kırdı

09 Nis | Çelik Haberler

AMDA Meksika’nın araç satışlarının 2024 yılında 1,5 milyon adet olmasını bekliyor

09 Nis | Çelik Haberler

Meksika’da araç üretimi Mart ayında %12,8 düştü

08 Nis | Çelik Haberler

Meksika’da yeni araç satışları Mart ayında %4,5 arttı

04 Nis | Çelik Haberler

Güney Kore merkezli Seco Seojin Meksika’daki tesise 300 milyon $ yatırım yapacak

03 Nis | Çelik Haberler

Kanadalı otomobil parçası şirketi Meksika’ya 166 milyon $’lık yatırım yapacak

22 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ocak ayında %4,6 düştü

20 Mar | Çelik Haberler