Meksika’da yeni araç satışları Nisan ayında %14,8 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:04:13 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Nisan ayında yıllık %14,8 artışla 112.048 adet seviyesinde yer aldı.

Nisan ayı satışlarının %60,3’ünü beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %16,1’ini gerçekleştirirken General Motors’un payı %15,5, Volkswagen’in payı %12,4, Toyota’nın payı %8,7 ve KIA’nın payı %7,5 oldu.

Honda’nın satışları %102 artış gösterirken Mazda ve Toyota’nın satışları sırasıyla %89,6 ve %35,3 yükseldi. Renault’nun satışları ise %74,5 düşüş kaydetti.

Yılın ilk dört ayında %11,9 artışla 461.800 adet araç satıldı.