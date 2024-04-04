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Meksika’da yeni araç satışları Mart ayında %4,5 arttı

Perşembe, 04 Nisan 2024 09:39:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Mart ayında yıllık %4,5 artışla 124.395 adet seviyesinde yer aldı.

Mart ayı satışlarının %58,8’ini beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %18,9’unu gerçekleştirirken General Motors’un payı %14,1, Volkswagen’in payı %10,8, Stellantis’nın payı %7,6 ve Toyota’nın payı %7,3 oldu.

Toyota’nın satışları 120 baz puan artış gösterirken General Motors’un satışları 110 baz puan, Volkswagen’in satışları 70 baz puan ve Ford 70 baz puan artış kaydetti.

Mart ayında Mercedes Benz, Stellantis, Chirey ve Renault sırasıyla 40, 90, 120 ve 120 baz puan düşüş kaydederek Meksika’daki perakende satışların %2,5’ini oluşturdu.

Yılın ilk çeyreğinde %11 artışla 349.752 adet araç satıldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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