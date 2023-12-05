Meksika’da yeni araç satışları Kasım ayında %31,9 arttı

Salı, 05 Aralık 2023 09:32:40 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Kasım ayında yıllık %31,9 artışla 128.961 adet seviyesinde yer aldı. Son 26 yılın Kasım ayları kıyaslandığında bu sene yapılan satış adedi en yüksek seviyede kaydedildi.

Kasım ayı satışlarının %56,3’ünü beş şirket oluşturdu. Nissan toplam satışların %17,2’sini gerçekleştirirken General Motors’un payı %12,9, Volkswagen’in payı %11,5, Toyota’nın payı %8 ve Mazda’nın payı %6,7 oldu. Volkswagen satışlarını %177,5, Nissan ise %55,8 artırdı.

Satışları %34,4 düşen Renault pazar payının yarısını kaybederek satılan araçların %2,6’sını meydana getirdi. General Motors’un satışları ise %15,1 artış gösterse de şirketin pazar payı %1,8 geriledi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25,4 artışla 1,22 milyon adet araç satışı gerçekleştirilirken bu artış son 23 yılın yıllık bazda en büyük artışı olarak kaydedildi.