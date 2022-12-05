Meksika’da yeni araç satışları Kasım ayında %15,4 arttı

Pazartesi, 05 Aralık 2022 09:09:16 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni araç satışları bu yılın Kasım ayında yıllık %15,4 artışla 95.568 adet seviyesinde yer aldı. Satışlar üst üste yedi ay yıllık bazda artış göstermiş olsa da pandemi öncesinde ve 2018 yılında kaydedilen seviyelerin altında kaldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam yeni araç satışları yıllık %5,2 artarak 965.196 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu seviye, 2019 yılının ilk 11 ayında kaydedilen 1,19 milyon adedin %18,7 ve 2018 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,28 milyon adedin %24,9 altında yer aldı.