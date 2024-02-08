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Meksika’da otomobil parçası üretimi Kasım ayında %12,3 yükseldi

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:23:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da otomobil parçası sektörünün üretim değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %12,3 artışla 10,26 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü’nün (INA) yaptığı tahminlere göre 2023 yılında toplam otomobil parçası üretim değerinin 2022’ye kıyasla %17,1 artışla 121,7 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor. Bunun %87’sini ise ihracat oluşturacak.

Meksika, 2023 yılının ilk on bir ayında ABD’ye 84,8 milyar $ değerinde otomobil parçası ihraç ederken bu rakam, Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 97,2 milyar $’lık ihracatın %87,1’ini oluşturdu. Aynı dönemde Kanada’ya 3,4 milyar $, Brezilya’ya ise 1,8 milyar $ değerinde ihracat yapıldı.

Meksika, ABD’nin otomobil parçası ithal ettiği ülkeler arasında %54,3 payla birinci sırada yer alırken Kanada’nın payı %14,3, Çin’in payı ise %6,2 oldu. 

Ülkenin Ocak-Kasım döneminde yaptığı toplam üretim değeri yıllık %17 artışla 111,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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