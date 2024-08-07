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Meksika’da araç üretimi Temmuz ayında %2,7 arttı

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 10:51:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Temmuz ayında yıllık %2,7 artışla 302.309 adet seviyesinde kaydedildi. Bahsi geçen ay içinde altı otomotiv şirketinin üretimi artarken yedisinin düştü.

Toplam üretimin %63,8’ini %23,7 payla General Motors, %14,1 payla Nissan, %10 payla Volkswagen, %9 payla Stellantis ve %7 payla Kia gerçekleştirdi. General Motors’un pazar payı 820 puan artarken Kia’nın 130, Honda’nın 120 ve Audi’nin ise 100 artış gösterdi.

Pazar payı düşen şirketler ise 520 puan ile Ford Motor, 220 puan ile Nissan, 150 puan ile Stellantis ve 140 puan ile BMW oldu.

Meksika otomobil sektörü Temmuz ayında yıllık %1,6 düşüşle 271.469 adet araç ihraç etti.

Yılın ilk yedi ayında ABD’nin Meksika’dan yaptığı otomobil ithalatı 1,57 milyon adet olurken bu sayı ülkede ihraç edilen 1,99 milyon adet otomobilin %79,1’ini oluşturdu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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