Meksika’da araç üretimi Şubat ayında %7,8 arttı

Perşembe, 07 Mart 2024 09:48:53 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Şubat ayında yıllık %7,8 artışla 318.735 adet seviyesinde kaydedildi.

Toplam üretimin %72,4’ünü %22,3 payla General Motors, %17,5 payla Nissan, %11,8 payla Volkswagen, %10,8 payla Stellantis ve %9,7 payla Ford gerçekleştirdi. Aynı ayda Volkswagen’in üretimi yıllık %73,3 ve Ford’un üretimi %55,7 artış gösterirken Toyota %39,5, Audi %57 ve Stellantis %18.5 düşüş kaydetti.

Yılın ikinci ayında pazar payını en fazla artıran şirket 450 baz puan artışla Volkswagen oldu. Volkswagen’i 300 baz puan artışla Ford ve 170 baz puan artışla Nissan takip etti. Bununla birlikte Stellantis 350 baz puan, Toyota 300 baz puan ve Audi 170 baz puan düşüşle pazar payı kaybetti.

Meksika otomobil sektörü Şubat ayında yıllık %22,6 artışla 282.608 araç ihraç ederek Şubat ayı için rekor kırdı. İhracatın %73,2’sini General Motors (%24,4), Nissan (%14,7), Stellantis (%11,4), Ford Motor (%11,5) ve Volkswagen (%10,9) gerçekleştirdi.

Şubat ayında Volkswagen ihracatını yıllık %116 artırırken Honda’nın ihracatı %88 ve Ford’un ihracatı %61 yükseldi.

2024’ün ilk iki ayında Meksika’nın yaptığı üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,6 artışla 625.804 adet seviyesinde kaydedilirken ihracatı %14,6 artışla 536.975 adet oldu.