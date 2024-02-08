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Meksika’da araç üretimi Ocak ayında %9,6 arttı

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:42:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Ocak ayında yıllık %9,6 artışla 307.069 adet seviyesinde kaydedildi.

Toplam üretimin %73,4’ünü %21,9 payla General Motors, %18,4 payla Nissan, %12,3 payla Stellantis, %11,2 payla Ford Motor ve %9,6 payla Volkswagen gerçekleştirdi. Aynı ayda Volkswagen’in üretimi yıllık %93,1, BMW’nin üretimi yıllık %80,2 ve Honda’nın üretimi %77,8 artış gösterirken Toyota %89,7, Audi %45 ve Volkswagen %35 düşüş kaydetti.

Audi’nin üretimi 24 Ocak’ta başlayıp 3 Şubat’ta sona eren grev nedeniyle %74,1 gerilerken Toyota’nın üretimi %67,4, KIA’nın üretimi %30,4 gerileme kaydetti.

Yılın ilk ayında pazar payını en fazla artıran şirket 420 baz puan artışla Volkswagen oldu. Volkswagen’i 330 baz puan artışla Ford takip etti. Bununla birlikte KIA 300 baz puan, Audi 430 baz puan ve Toyota 590 baz puan düşüşle pazar payı kaybetti.

Meksika otomobil sektörü Ocak ayında yıllık %6,8 artışla 254.367 araç ihraç ederek Ocak ayı için rekor kırdı. İhracatın %75,6’sını General Motors (%25,2), Nissan (%17,2), Stellantis (%13,9), Ford Motor (%12,4) ve Volkswagen (%6,9) gerçekleştirdi.

Ocak ayında Nissan ihracatını yıllık %151,1 artırırken BMW %144,9 ve Honda %62,5 artırdı. Toyota’nın ihracatı %76,8 düşüş kaydederken Audi’nin ihracatı %77,4 geriledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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