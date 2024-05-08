Meksika’da araç üretimi Nisan ayında %21,7 arttı

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 09:21:49 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Nisan ayında yıllık %21,7 artışla 358.575 adet seviyesinde kaydedildi. Bahsi geçen ay içinde sekiz otomotiv şirketinin üretimi artarken beşinin düştü.

Toplam üretimin %70,2’sini %22,9 payla General Motors, %15,6 payla Nissan, %11 payla Stellantis, %10,7 payla Ford ve %10 payla Volkswagen gerçekleştirdi. JAC (Jianghuai Automobile Group Corp) üretim adedini %85,5 artırırken Nissan %51,9 artırdı. Volkswagen, General Motors ve KIA %30’un üzerinde artış kaydetti.

Yılın dördüncü ayında pazar payını en fazla artıran şirket 250 baz puan artışla General Motors oldu. General Motors’u 130 baz puan artışla Volkswagen ve 31 baz puan artışla Nissan takip etti. Bununla birlikte Stellantis 270 baz puan, Toyota 210 baz puan ve BMW Group 130 baz puan düşüşle pazar payı kaybetti.

Meksika otomobil sektörü Nisan ayında yıllık %14,4 artışla 289.756 araç ihraç ederek Nisan ayı için rekor kırdı. İhracatın %66,5’ini General Motors (%24,3), Volkswagen (%11,9), Ford Motor (%10,9), Nissan (%10,5) ve Stellantis (%9) gerçekleştirdi.

Ocak-Nisan döneminde üretim 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,7 artışla 1,29 milyon adet olurken ihracat %12,1 artışla 1,11 milyon adet seviyesinde kaydedildi.