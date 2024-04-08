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Meksika’da araç üretimi Mart ayında %12,8 düştü

Pazartesi, 08 Nisan 2024 10:13:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Mart ayında yıllık %12,8 düşüşle 301.976 adet seviyesinde kaydedildi.

Toplam üretimin %69,1’ini %22,9 payla General Motors, %16,8 payla Nissan, %10,7 payla Volkswagen, %10,6 payla Stellantis ve %8,1 payla Ford gerçekleştirdi. KIA ve Nissan’ın üretimi %10’dan fazla düşerken Toyota, Ford, Audi ve Mazda’nın üretimi %20’den fazla azaldı. Stellantis ise %35,6 düşüş kaydetti.

Yılın üçüncü ayında pazar payını en fazla artıran şirket 430 baz puan artışla Volkswagen oldu. Volkswagen’i 140 baz puan artışla Honda takip etti. Bununla birlikte Mazda 110 baz puan, Ford Motor 130 baz puan ve Stellantis 380 baz puan düşüşle pazar payı kaybetti.

Meksika otomobil sektörü Mart ayında yıllık %4,9 artışla 286.002 araç ihraç ederek Mart ayı için rekor kırdı. İhracatın %70,1’ini General Motors (%23), Nissan (%16,7), Stellantis (%10,7), Ford Motor (%10,3) ve Volkswagen (%9,4) gerçekleştirdi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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