Meksika’da araç üretimi Kasım ayında %18 arttı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Kasım ayında yıllık %18,1 artışla 329.415 adet seviyesinde kaydedilerek arka arkaya on dokuz ay yükselirken bir Kasım ayı için son 18 yılın en büyük artışı olarak kaydedildi.
Toplam üretimin %69,6’sını %21,1 payla General Motors, %17 payla Nissan, %11,7 payla Stellantis, %10,6 payla Volkswagen ve %9,3 payla Ford Motor gerçekleştirdi. Aynı ayda Honda’nın üretimi yıllık %124,8, Giant Motors Latinoamericana’nın (JAC) üretimi %85,9 ve Nissan’ın üretimi %76,8 artış gösterdi.
Meksika otomobil sektörü Kasım ayında yıllık %21,7 artışla 281.298 araç ihraç ederek aylık bazda düşüş kaydetti. İhracatın %68,2’sini General Motors (%24,8), Stellantis (%13,1), Volkswagen (%12), Nissan (%9,5) ve Ford Motor (%8,8) gerçekleştirdi.
Kasım ayında Honda ihracatını yıllık %123,4 artırırken Nissan %64,5 artırdı. Volkswagen ve Mazda’nın yıllık ihracat artışları ise %50 seviyesinin biraz üzerinde yer aldı.
Ülkenin Ocak-Kasım dönemindeki araç üretimi %16,1 artışla 3,6 milyon adet olurken ihracatı aynı dönemde %15,1 artışla 3 milyon adet seviyesinde kaydedildi.