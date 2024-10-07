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Meksika’da araç üretimi Eylül ayında %11,7 arttı

Pazartesi, 07 Ekim 2024 11:46:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Temmuz ayında yıllık %2,7 artışla 302.309 adet seviyesinde kaydedildi. Bahsi geçen ay içinde dokuz otomotiv şirketinin üretimi artarken dördünün düştü.

Toplam üretimin %70’ini %25,7 payla General Motors, %15,2 payla Nissan, %10,1 payla Stellantis, %9,7 payla Ford Motor ve %9,4 payla Volkswagen gerçekleştirdi. General Motors’un pazar payı 590 puan artarken Nissan’ın 60 ve Honda’nın ise 30 artış gösterdi.

Pazar payı düşen şirketler ise 220 puan ile Ford Motor, 140 puan ile BMW ve 93 puan ile Mercedes Benz oldu.

Meksika otomobil sektörü Eylül ayında yıllık %4,8 artışla 315.706 adet araç ihraç etti.

Yılın ilk dokuz ayında ülkede araç üretimi yıllık %6,1 artışla 3,03 milyon adet olurken ihracat %7 artışla 2,59 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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