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Meksika’da araç üretimi Aralık ayında %9,9 düştü

Çarşamba, 10 Ocak 2024 10:20:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Aralık ayında yıllık %9,9 düşüşle 215.923 adet seviyesinde kaydedilerek arka arkaya on dokuz ay yükselişin ardından ilk defa geriledi. Yılın ilk on bir ayında aylık ortalama üretim 323,936 adet seviyesinde kaydedilirken Aralık ayı üretimi bu rakamın %33,3 altında kaldı.

Toplam üretimin %71,3’ünü %19,6 payla General Motors, %16,6 payla Nissan, %14,6 payla Stellantis, %12,7 payla Ford Motor ve %7,8 payla Kia gerçekleştirdi. Aynı ayda Mercedes Benz’in üretimi yıllık %75,3, Honda’nın üretimi yıllık %73,9 ve Ford Motor’un üretimi %21,3 artış gösterirken Toyota %89,7, Audi %45 ve Volkswagen %35 düşüş kaydetti.

Meksika otomobil sektörü Aralık ayında yıllık %16 düşüşle 282.316 araç ihraç ederek Aralık ayı için rekor kırdı. İhracatın %71,7’sini General Motors (%25,8), Stellantis (%12,3), Nissan (%12,3), Ford Motor (%11,6) ve Volkswagen (%9,8) gerçekleştirdi.

Aralık ayında Nissan ihracatını yıllık %129,8 artırırken Honda %70,5 ve Mazda %62,8 artırdı. Toyota’nın ihracatı ise %81,8 düşüş kaydetti.

Ülkenin 2023 yılındaki araç üretimi %14,2 artışla 3,78 milyon adet olurken son dört yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi. İhracat ise aynı dönemde %15,2 artışla 3,3 milyon adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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