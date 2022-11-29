Meksika’da araç üretimi 2025 yılına kadar pandemi öncesindeki seviyeyi geçecek

Salı, 29 Kasım 2022 10:01:54 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) Başkanı Jose Zozaya tarafından yapılan açıklamada dünyanın en büyük yedinci otomotiv üreticisi olan ülkede yeni araç üretiminin 2025 yılına kadar pandemi öncesindeki seviyeye yükseleceği belirtildi.

Zozaya 2017 ve 2018’in araç üretimi bakımından en iyi yıllar olduğunu söyledi.

2017 ve 2018 yıllarında araç üretimi sırasıyla 3,93 milyon adet ve yaklaşık 3,92 milyon adet seviyelerinde yer alırken, pandeminin başladığı 2020 yılında ise üretim 3,04 milyon adede geriledi. Bu yıl içerisinde üretimin yıllık %7,26 artışla 3,26 milyon adet seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca önümüzdeki yıl beraberinde 2024 ve 2025 yıllarına yönelik araç üretim tahminleri sırasıyla 3,47 milyon adet, yaklaşık 3,70 milyon adet ve 3,95 milyon adet seviyelerinde yer alıyor.