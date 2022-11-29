﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’da araç üretimi 2025 yılına kadar pandemi öncesindeki seviyeyi geçecek

Salı, 29 Kasım 2022 10:01:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) Başkanı Jose Zozaya tarafından yapılan açıklamada dünyanın en büyük yedinci otomotiv üreticisi olan ülkede yeni araç üretiminin 2025 yılına kadar pandemi öncesindeki seviyeye yükseleceği belirtildi.

Zozaya 2017 ve 2018’in araç üretimi bakımından en iyi yıllar olduğunu söyledi.

2017 ve 2018 yıllarında araç üretimi sırasıyla 3,93 milyon adet ve yaklaşık 3,92 milyon adet seviyelerinde yer alırken, pandeminin başladığı 2020 yılında ise üretim 3,04 milyon adede geriledi. Bu yıl içerisinde üretimin yıllık %7,26 artışla 3,26 milyon adet seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca önümüzdeki yıl beraberinde 2024 ve 2025 yıllarına yönelik araç üretim tahminleri sırasıyla 3,47 milyon adet, yaklaşık 3,70 milyon adet ve 3,95 milyon adet seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Japon Nidec Meksika’da 700 milyon $ yatırımla elektrikli araç tesisi inşa edecek

22 Kas | Çelik Haberler

Meksika oto yedek parça sektörünün büyüme oranının yılın geri kalanında düşeceği öngörülüyor

17 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın hafif ticari araç üretimi Ekim ayında %18,9 arttı

04 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın hafif ticari araç üretimi Mart ayında hafifçe arttı

07 Nis | Çelik Haberler

Meksika’nın araç üretimi Şubat ayında hafifçe arttı

07 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın araç üretimi Ocak ayında düştü

07 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın araç üretimi Aralık ayında düşüş gösterdi

10 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın araç üretimi Kasım ayında düştü

08 Ara | Çelik Haberler

Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Ekim ayında düştü

09 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Eylül ayında düşüşe geçti

07 Eki | Çelik Haberler