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Meksika’da araç satışları 2023 yılında rekor kırdı

Cuma, 05 Ocak 2024 09:37:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da araç üretimi Aralık ayında yıllık %16 artışla 142.959 adet seviyesinde kaydedilerek arka arkaya yirmi ay yükseldi.

Toplam üretimin %57,5’ini %17,1 payla Nissan, %13,8 payla General Motors, %10,6 payla Volkswagen, %8,4 payla Stellantis ve %7,6 payla Toyota gerçekleştirdi.  

Meksika otomobil sektöründe Volkswagen’in toplam satışlardaki payı 1,4 baz puan artışla %10,6’ya çıkarken MG Motor 1,5 baz puan artışlar satışların %5,8’ini gerçekleştirdi. General Motors ve Nissan’ın payları ise sırasıyla 1,6 ve 1,5 baz puan düşüşle %13,8 ve %17,1 seviyelerinde kaydedildi. 

2023 yılının tamamında, 2022’ye kıyasla %24,4 veya 266.705 adet artışla 1,36 milyon adet araç satıldı. Yıllık artış, son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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