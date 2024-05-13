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Meksika’da ağır kamyon üretimi Nisan ayında %14,8 düştü

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 09:27:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da ağır kamyon üretimi Nisan ayında yıllık %14,8 düşüşle 14.950 adet olurken iki ay arka arkaya düşüş kaydedildi.

Nisan ayındaki düşüşün en büyük kaynağı geçtiğimiz yılın aynı ayında 5.589 adet ağır kamyon üretimi yapan International Truck’ın bu yıl %48,4 düşüşle sadece 2.884 adet üretim gerçekleştirmesi oldu.

Ağır kamyon üretiminin %93,6’sını üç şirket oluşturdu. Alman Daimler Group’a ait Freightliner üretimin %62,3’ünü, International Truck %19,3’ünü ve Paccar’ın Meksika’daki iştiraki Kenworth %12,1’ini meydana getirdi. Üretimin geri kalanını ise Mercedes-Benz Buses, Volkswagen Trucks and Buses, Isuzu, Foton, Hino, Volvo Buses ve Meksikalı Dina yaptı.

Aynı ayda ağır kamyon ihracatı %21,1 düşüşle 11.391 adet seviyesine geriledi.

Yılın ilk sekiz ayında toplam üretim yıllık %17,9 artışla 150.730 adet seviyesinde kaydedilirken %12,8 artışla 120.445 ağır kamyon ihraç edildi. Ocak-Ağustos dönemindeki toplam ihracatın %95,8’i ABD’ye yapıldı.

Yılın Ocak-Nisan döneminde %9,9 düşüşle 67,759 adet ağır kamyon üretilirken %11,5 düşüşle 53.472 adet ağır kamyon ihraç edildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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