Meksika oto yedek parça sektörünün büyüme oranının yılın geri kalanında düşeceği öngörülüyor

Perşembe, 17 Kasım 2022 09:42:07 (GMT+3) | San Diego

Meksika oto yedek parça sektörü bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,6 büyüme gösterdi. Yılın tamamına yönelik tahminler söz konusu sektörün değerinin %8,6 büyüyerek toplam 379,72 milyon MXN seviyesinde yer alacağını gösteriyor.

Sektörde faaliyet gösteren şirketler üretim değerinin geçtiğimiz yıl kaydedilen 349,62 milyon MXN seviyesine kıyasla 379,72 milyon MXN seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.

Eylül ayından Aralık ayına kadar olan dönemde sektörün her ay %9,6 büyüyeceği tahmin edilse de büyüme oranı Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen %12,6’nın altında yer alacak.