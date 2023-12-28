Meksika Güney Kore’den ithal soğuk sac için dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:30:32 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti, Güney Kore’den ithal soğuk sac için Hyundai Hysco Co. ve Posco’nun vergileri kaldırmak için Meksika’nın iç piyasasına zarar verecek tonajlarda ve fiyatlarda satış yapılmayacağına dair verdiği taahhütleri gözden geçirmek üzere dönem sonu incelemesi başlattı. Lüksemburg merkezli çelik şirketi Ternium, Kasım ayında Ekonomi Bakanlığı’ndan POSCO ve Hyundai Hysco’nun taahhütlerine ne kadar bağlı kaldığını öğrenmek için inceleme başlatılmasını istemişti.

Ekonomi Bakanlığı, resmi gazetedeki açıklamasında, “Güney Kore menşeli soğuk sac ithalatında Posco ve Hyundai Hysco’nun verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediğine yönelik inceleme başlatılmıştır,” ifadelerini kullandı.

Meksika hükümeti 2013 yılının Haziran ayında Hyundai Hysco’dan yapılan soğuk sac ithalatına %6,45, Posco ve diğer Koreli ihracatçılardan yapılan soğuk sac ithalatına ise %60,4 geçici telafi edici vergi getirmişti.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01 ve 7225.50.91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Hyundai Hysco ve Posco, Meksika’ya iç piyasaya zarar vermeyecek fiyatlardan ihracat yapma sözü vermişti. Hyundai Hysco ve Posco’dan yapılan ithalat 2014 yılında sırasıyla 10.000 mt ve 400.000 mt seviyelerinde kaydedilmiş, şirketler 2018 yılında biten ilk dönem sonunda sırasıyla yıllık ortalama %31,6 ve %5,7 büyüme olduğunu gösteren 30.000 mt ve 500.000 mt tonajında ithalat yapmıştı. Ancak bu sayılar daha sonra Hyundai Hysco için %45,6 büyüme olduğunu gösteren 45.000 mt ve Posco için %8 büyüme olduğunu gösteren 545.000 mt olarak güncellendi.

Posco 547.500 mt ile başlayıp 661.586 mt ile bitirerek yıllık ortalama %4,8 büyümeyle 2019-2023 dönemini kapatacağını duyurdu. Bu tonaj, 2014-2023 yılları için yıllık ortalama %13,4 büyüme olacağını gösteriyor.

İncelemede 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 tarihleri arası esas alınıp 1 Ekim 2019-30 Eylül 2023 tarihleri analiz edilecek.