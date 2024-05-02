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Meksika Japonya ve İtalya’dan ithal çelik levha için antidamping vergilerini kaldırdı

Perşembe, 02 Mayıs 2024 10:07:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, 1 Mayıs tarihinden itibaren Japonya ve Meksika’dan ithal çelik levha için antidamping vergilerini ve telafi edici vergileri kaldırdığını duyurdu.

2019 yılının Nisan ayından beri uygulanan vergiler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01 ve 7225.40.99 kodları altında yer alan ürünleri kapsıyordu. İtalya’dan yapılan ithalat için 230$/mt, Meksika’dan yapılan ithalat içinse 230$/mt vergi uygulanmıştı.

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre 2023 yılında ülkenin çelik levha tüketimi yıllık %47,6 artışla 1,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın üçüncü en büyük tedarikçisi yıllık %49,6 artışla 1,86 milyon mt ihracat yapan Japonya olurken bu tonaj Meksika’nın yaptığı ithalatın %14,9’unu meydana getirdi. Güney Kore ve ABD sırasıyla %15,5 ve %32,5 pay ile Japonya’yı geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl İtalya’dan yıllık %44,7 artışla 163.000 mt çelik ithal edilmişti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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