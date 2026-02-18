Meksika soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatına vergi incelemesi başlattı

Meksika hükümeti ABD, Malezya ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş yassı çeliğe yönelik antidamping incelemesi ve ABD’den ithal aynı ürüne yönelik menşesi fark etmeksizin telafi edici vergi incelemesi başlattığını açıkladı.

Yerel çelik üreticisi Ternium Mexico’nun talebiyle başlatılan incelemelerde 1 Nisan 2024-31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönem incelenip 1 Nisan 2022-31 Mart 2025 tarihleri arası analiz edilecek.

İncelemeye konu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.04, 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01, 7209.25.01, 7209.26.01, 7209.27.01, 7209.28.01, 7209.90.99, 7211.23.03, 7211.29.99, 7211.90.99, 7225.50.91 ve 7226.92.06 kodu altında kayıtlı bulunuyor ve 2024 yılından beri %25 oranında geçici antidamping vergisine tabi tutuluyor.