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ABD dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik vergi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı

Salı, 11 Şubat 2025 11:00:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika, Brezilya, Kanada ve Vietnam’dan ithal bazı korozyona dayanıklı çelik mamullere yönelik telafi edici vergi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan inceleme döneminde bu dört ülkede üreticiler ve ihracatçıların teşvik aldığı tespit edildi. Teşvik oranları Meksika için %0-1,56, Brezilya için %0,33-1,72, Kanada için %1,21-41,40 ve Vietnam için %0-140,05 olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığının nihai kararı vermesi durumunda ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ön sonuçların açıklanmasından 120 gün ya da nihai kararın açıklanmasından 45 gün sonra Meksika, Brezilya, Kanada ve Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı çelik mamullerin ABD iç piyasasına maddi zarar verip vermediğini belirleyecek.


Etiketler: Yassı Ürünler Kanada Vietnam ABD Meksika Brezilya Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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