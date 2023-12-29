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Meksika Vietnam’dan ithal soğuk rulo sac için kalıcı telafi edici vergi getirdi

Cuma, 29 Aralık 2023 10:25:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, Vietnam’dan ithal soğuk rulo sac için %11,6 ila %79 arasında değişen kalıcı telafi edici vergi getirdiğini duyurdu.

29 Aralık tarihinden itibaren Vietnam’dan ithal soğuk rulo sac için Hoa Phat’a %11,64, Posco Vietnam’a %25,64 ve diğer Vietnamlı ihracatçılara %79,24 telafi edici vergi uygulanacak. 

Geçtiğimiz Eylül ayında Hoa Phat için %12,77, Posco Vietnam için %25,64 ve diğer ihracatçılar için %81,06 geçici telafi edici vergi getirilmişti. 

Telafi edici vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01, 7209.26.01, 7209.27.01, 7209.28.01, 7209.90.99, 7211.23.03, 7211.29.99 , 7211.90.99, 7225.50 .91 ve 7226.92.06 kodları altında yer alıyor. 

Bununla birlikte bahsi geçen ürün Meksika’nın “Sekizinci Kural” adını verdiği özel ithalat izni kapsamında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.07, 9802.00.13, 9802.00.15 ve 9802.00.19 kodları içinde değerlendiriliyor. 

Ekonomi Bakanlığı’nın başlattığı incelemeyi, Meksika’nın soğuk rulo sac üretiminin %82’sini gerçekleştiren Ternium México talep etmişti. Ternium Altos Hornos de México (AHMSA) ve Tyasa’nın desteğini de almıştı. 

İncelemede 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihleri arası esas alınıp 1 Ekim 2018-30 Eylül 2021 tarihleri analiz edildi.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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