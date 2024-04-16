Meksika Rusya’dan ithal çelik levhaya %29,3 antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 16 Nisan 2024 10:43:08 (GMT+3) | San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Rusya’dan ithal çelik levhaya 1996 yılından beri uygulanan %29,3’lük anti damping vergisine devam edeceğini açıkladı. Bununla birlikte ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerle yapılan ithalat %25 ilave vergiye tabi tutulacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.10.03, 7208.25.02, 7208.37.01 ve 7225.30.91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Bununla birlikte 2025 yılının Temmuz ayına kadar dampingli malzemenin Meksika üzerinden ABD'ye girmesini engellemek için Rusya’dan yapılan ithalatta %25 ilave vergi uygulanacak.

Antidamping vergisinin uzatılmasını Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) ve İtalya-Arjantin merkezli Ternium’un Meksika iştiraki talep etmişti.