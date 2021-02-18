﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Mechel’in ray satışları 2020’de %8 arttı

Perşembe, 18 Şubat 2021 16:08:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madencilik ve çelik gruplarından Mechel, bağlı kuruluşu Chelyabinsk Metallurgical Plant’in 2020 yılında yıllık %8 artışla 300.000 mt ray sattığını açıkladı.

Tesisin ray ihracatı yıllık %74 arttı. Russian Railways, 234.000 mt ile Mechel’in başlıca müşterisi oldu. Geri kalan yaklaşık 70.000 mt, diğer Rus müşterilere ve ihracat pazarlarındaki tüketicilere satıldı. Chelyabinsk Metallurgical Plant’in Gürcistan ve Latin Amerika’ya ilk kez satış yapmasıyla şirketin satış coğrafyası genişledi.

Mechel’in ürünlerini hem bakım hem de metro hatlarının inşasında kullanan Mosinzhproekt ve Moscow Metro da Mechel’in diğer başlıca müşterileri. Mechel’in tesisleri, Rusya’nın başkentindeki yeni metro hatlarının inşası ve mevcut metro hatlarının onarımı için 2020 yılında 87.000 mt’un üzerinde ray tedarik etti.

Mechel’in CEO’su Andrey Ponomarev, “Chelyabinsk Metallurgical Plant’in haddehanesinde ray üretimine başladığımızdan bu yana, yerli ve yabancı ortaklarımıza 1,5 milyon mt’un üzerinde ray sevk ettik. Yakın gelecekte, Chelyabinsk tesisimizde yeni tip rayların üretiminde ustalaşmayı ve böylece ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi planlıyoruz,” dedi.


Etiketler: Rusya  BDT  Mechel  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Şub

NLMK Metalware yeni tel galvanizleme hattını devreye alacak
05  Şub

NLMK Lipetsk 4 No’lu yüksek fırınını yeniledi
03  Şub

Metalloinvest’in demir cevheri üretimi 2020’de artış gösterdi
29  Oca

Evraz’ın ham çelik üretimi 2020’de pandemiye rağmen neredeyse yatay seyretti
26  Oca

MMK’nın ham çelik üretimi 2020’de %7,1 düştü, birinci çeyrekte kârlılığın artması bekleniyor