Mechel piyasadaki toparlanmayla 2026’da kömür üretimini artırmayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, 2026 yılında kömür üretimini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Şirket, yılın başında kaydedilen fiyat düşüşleri ve operasyonel düzenlemelerin gerçekleştirildiği zorlu piyasa koşulları nedeniyle 2025 yılı için öngörülen 7,3-7,6 milyon mt seviyesinden 2026’da 11-12 milyon mt üretime ulaşmayı planlıyor. Şirket, fiyatlarda görülebilecek olası artışın, planlanan kömür üretim artışını destekleyebileceğini belirtti.

2026 için büyüme hedefi

Mechel’in CEO’su Igor Khafizov, şirketin üretimini en az 1,5 kat artırarak 2026 yılında kömür üretimini 11-12 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediğini ifade etti. Şirket ayrıca madencilik varlıklarında demir cevheri ve demir cevheri konsantresi üretimini de artırmayı planlıyor.

Operasyonel düzenlemeler ve görünüm

2025 yılında Mechel, Güney Kuzbass ve diğer madencilik sahalarında kârlı olmayan bazı yer altı operasyonlarını askıya almayı da içeren optimizasyon önlemleri alırken, üretim verimliliğine odaklanmayı sürdürdü. Yılın ikinci yarısında fiyatlarda görülen iyileşmenin ardından Mechel, yeniden başa baş noktasına daha yakın bir finansal konuma döndüğünü bildirdi.