Mechel’in net zararı, gelir ve AVFÖK değerinin sertçe düşmesiyle 2025’te derinleşti

Pazartesi, 30 Mart 2026 14:08:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya’nın önde gelen madencilik ve çelik gruplarından Mechel, 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2025 yılında 78,6 milyar RUB (893 milyon $) net zarar açıkladı ve 2024 yılında kaydedilen 37,12 milyar RUB net zarara kıyasla zararını artırdı. Aynı dönemde satış gelirleri yıllık bazda %26 düşüşle 287 milyar RUB (3,26 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirketin AVFÖK değeri ise yıllık %86 düşüşle 7,7 milyar RUB (87 milyon $) oldu.

Mali sonuçlardaki keskin düşüş, hem madencilik hem de metalurji segmentlerinde talebin gerilemesi sonucu satış tonajları ve fiyatların düşmesinden kaynaklanırken, artan üretim maliyetleri kâr marjları üzerinde önemli baskı oluşturdu. Ayrıca özellikle Çin’den yapılan ithalatın yarattığı baskı ve yaptırımlar nedeniyle ana ihracat pazarlarına erişimin kısıtlanması da şirketin satış performansını olumsuz etkiledi.

Yüksek faiz oranları da finansman giderlerini ve borç servis maliyetlerini artırarak genel ekonomik faaliyeti yavaşlattı. Bu doğrultuda şirketin net borcu 2025 yıl sonunda yıllık %8 artışla 279,3 milyar RUB (3,17 milyar $) seviyesine yükselirken, net borç/FAVÖK oranı 2024 yıl sonundaki 4,6 seviyesinden 36,1 seviyesine çıktı.

Öte yandan şirketin zorlu piyasa koşullarında likiditeyi koruma çabaları doğrultusunda sermaye harcamaları 2025 yılında yıllık %36 düşüşle 11,5 milyar RUB (131 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Benzer Haber ve Analizler

Mechel 2024’te net zarar kaydetti, üretimi ve satışları çoğunlukla düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Rus Mechel’in net kârı 2021’de arttı

03 Mar | Çelik Haberler

Rus Mechel Ocak-Eylül döneminde net kâr kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

Rus Mechel’in net kârı ilk yarıda arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

Rus Mechel ilk çeyrekte net kâr açıkladı

20 May | Çelik Haberler

Mechel’in net kârı 2020’de düştü, üretimi hafifçe arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Rus Mechel zayıf talep ve fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde zarar bildirdi   

20 Kas | Çelik Haberler

Rus Mechel yılın ilk yarısında daha düşük kâr kaydetti, en çok madencilik sektörü darbe aldı

20 Ağu | Çelik Haberler

Rus Mechel ilk çeyrekte net zarar açıkladı

02 Haz | Çelik Haberler

Mechel ocak-eylül döneminde karda artış açıkladı

20 Kas | Çelik Haberler





