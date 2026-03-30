Mechel’in net zararı, gelir ve AVFÖK değerinin sertçe düşmesiyle 2025’te derinleşti

Rusya’nın önde gelen madencilik ve çelik gruplarından Mechel, 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2025 yılında 78,6 milyar RUB (893 milyon $) net zarar açıkladı ve 2024 yılında kaydedilen 37,12 milyar RUB net zarara kıyasla zararını artırdı. Aynı dönemde satış gelirleri yıllık bazda %26 düşüşle 287 milyar RUB (3,26 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirketin AVFÖK değeri ise yıllık %86 düşüşle 7,7 milyar RUB (87 milyon $) oldu.

Mali sonuçlardaki keskin düşüş, hem madencilik hem de metalurji segmentlerinde talebin gerilemesi sonucu satış tonajları ve fiyatların düşmesinden kaynaklanırken, artan üretim maliyetleri kâr marjları üzerinde önemli baskı oluşturdu. Ayrıca özellikle Çin’den yapılan ithalatın yarattığı baskı ve yaptırımlar nedeniyle ana ihracat pazarlarına erişimin kısıtlanması da şirketin satış performansını olumsuz etkiledi.

Yüksek faiz oranları da finansman giderlerini ve borç servis maliyetlerini artırarak genel ekonomik faaliyeti yavaşlattı. Bu doğrultuda şirketin net borcu 2025 yıl sonunda yıllık %8 artışla 279,3 milyar RUB (3,17 milyar $) seviyesine yükselirken, net borç/FAVÖK oranı 2024 yıl sonundaki 4,6 seviyesinden 36,1 seviyesine çıktı.

Öte yandan şirketin zorlu piyasa koşullarında likiditeyi koruma çabaları doğrultusunda sermaye harcamaları 2025 yılında yıllık %36 düşüşle 11,5 milyar RUB (131 milyon $) seviyesinde kaydedildi.