Zayıf çelik ve kömür piyasaları Mechel'in 2026 ilk yarı gelirini %23 düşürdü

Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi Mechel, düşük kömür fiyatları, zayıf çelik talebi, yüksek faiz oranları ve yaptırımlardan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle 2026 yılının ilk yarısında konsolide gelirinin yıllık %23 düşüşle 117,35 milyar RUB (1,37 milyar $) seviyesine gerilediğini açıkladı.

Düşük talep ve fiyatlar çelik segmentinde AVFÖK değerini düşürdü

Söz konusu dönemde Mechel'in hissedarlarına atfedilen net zararı, 2025 yılının ilk yarısındaki 40,51 milyar RUB (473,24 milyon $) seviyesinden 41,47 milyar RUB (484,46 milyon $) seviyesine yükselirken, şirketin bir önceki yıl 5,69 milyar RUB (66,47 milyon $) olan pozitif AVFÖK'ü 6,05 milyar RUB (70,68 milyon $) negatif AVFÖK'e dönüştü.

Şirketin çelik segmentinin geliri, düşük satış tonajları ve fiyatlar nedeniyle yıllık %32 düşüşle 73,24 milyar RUB (855,60 milyon $) seviyesine gerilerken, segmentin bir önceki yıl 5,97 milyar RUB (69,74 milyon $) olan pozitif AVFÖK'ü 7,07 milyar RUB (82,59 milyon $) negatif AVFÖK olarak kaydedildi. Bununla birlikte uzun mamul satışlarının çoğunda görülen artış ve inşaat çeliği talebindeki iyileşme sayesinde çelik segmentinin geliri ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %11 yükseldi.

Madencilik segmentinin performansı ikinci çeyrekte iyileşti

Mechel'in madencilik segmentinin geliri yılın ilk yarısında yıllık %16 düşüşle 22,31 milyar RUB (260,63 milyon $) seviyesine gerilerken, segmentin negatif AVFÖK'ü hafif artışla 910 milyon RUB (10,63 milyon $) oldu. Bununla birlikte, koklaşabilir taş kömürü konsantresi ve antrasit satışlarındaki artışın yanı sıra termal kömür fiyatlarındaki yükseliş sayesinde segmentin AVFÖK'ü ikinci çeyrekte yeniden pozitife döndü.

Kömür piyasasındaki koşulların iyileşmesiyle birlikte Mechel 2026 yılında kömür üretimini yaklaşık 10 milyon mt seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Şirket ek rezervleri üretime hazırlarken, madencilik ekipmanı filosunu genişletiyor ve yıl boyunca 85 adet ağır madencilik ekipmanını teslim almayı öngörüyor.

Mechel maliyet azaltma ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor

Mechel yılın ilk yarısında sabit varlıklarının yenilenmesi ve bakımı için 4,2 milyar RUB (49,07 milyon $) yatırım yaptı. Şirketin ceza ve gecikme faizleri hariç net borcu 30 Haziran itibarıyla 289,6 milyar RUB (3,38 milyar $) seviyesinde yer alırken, borç portföyünün ortalama maliyeti Ağustos ayı sonunda %15,7 olarak kaydedildi.

Piyasa koşullarının zorlu seyrini sürdürmesine rağmen şirketin konsolide geliri ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %4 artışla 59,82 milyar RUB (698,83 milyon $) seviyesine yükselirken, negatif AVFÖK'ü ilk çeyrekteki 4,88 milyar RUB (57,01 milyon $) seviyesinden 1,17 milyar RUB (13,67 milyon $) seviyesine geriledi.