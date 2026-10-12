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Mechel'in Chelyabinsk çelik tesisinin Novatek'e 2,2 milyar RUB ödemesine karar verildi

Pazartesi, 12 Ekim 2026 11:34:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus madencilik ve çelik üretim grubu Mechel bünyesinde faaliyet gösteren Chelyabinsk Metallurgical Plant'in (ChMK), bu yılın Haziran ayında açılan dava sonucunda doğal gaz tedarikçisi Novatek-Chelyabinsk'e 2,2 milyar RUB (26,3 milyon $) ödemesine karar verildi.

Chelyabinsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi, 7 Ekim tarihinde doğal gaz tedarikçisinin taleplerini tamamen kabul etti. Dava 29 Haziran tarihinde açılırken Mechel yargılamaya üçüncü taraf olarak katıldı.

Dava kapalı oturumda görülürken 2,2 milyar RUB tutarındaki talebin niteliği ve ayrıntılı dağılımı açıklanmadı.

Doğal gaz ödemelerine ilişkin önceki anlaşmazlıklar uzlaşmayla sonuçlandı

ChMK ile Novatek-Chelyabinsk arasındaki ilk mali anlaşmazlık bu değil. Doğal gaz tedarikçisi, Nisan 2025'te ödenmeyen doğal gaz sevkiyatları nedeniyle çelik üreticisine karşı toplam 1,8 milyar RUB'u (21,5 milyon $) aşan iki ayrı dava açmıştı.

Mahkeme başlangıçta her iki davada da Novatek-Chelyabinsk lehine karar vermişti. Ancak taraflar daha sonra uzlaşma anlaşmalarına vardı.

ChMK ayrı bir davayla karşı karşıya kaldı

ChMK, Rus endüstriyel ekipman tedarikçisi Cryogenmash ile de ayrı bir hukuki anlaşmazlık yaşadı. 2025 yılında Moskova'daki bir tahkim mahkemesi, kriyojenik hava ayrıştırma ünitesinin inşasına yönelik sözleşmelerle ilgili olarak Cryogenmash'ın yaklaşık 882 milyon RUB (10,5 milyon $) tutarındaki talebini kabul etti.

Davacı şirkete göre ödeme sorunları 2024 yılının ortalarında başlarken ChMK, 2025 yılının başında projenin finansmanını durdurdu.

Etiketler: Rusya BDT Mechel 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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