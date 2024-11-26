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Mechel Kuzbass’taki koklaşabilir taş kömürü madeninin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Salı, 26 Kasım 2024 12:19:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus madenci ve çelik üreticisi Mechel’in bağlı kuruluşu Southern Kuzbass Coal Company, yaptırımlar, düşük kömür fiyatları, yüksek maliyetler ve ihracat fırsatlarının doğu bölgesindeki demir yolu altyapısının yetersizliğiyle sınırlı olması nedeniyle Olzherasskaya-Novaya koklaşabilir taş kömürü madenindeki faaliyetlerini askıya aldı.

Olzherasskaya-Novaya bu yıl Kuzbass’ta askıya alınan ikinci maden oldu. Ancak üç açık ocak madeni ve iki diğer madende faaliyetler planlandığı gibi devam ediyor.

Olzherasskaya-Novaya madeni yıllık 1,8 milyon mt koklaşabilir taş kömürü kapasitesine sahip.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Rusya BDT Madencilik Mechel 

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