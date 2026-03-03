 |  Giriş 
Mechel, Russian Railways ile ray tedarik sözleşmesi imzaladı

Salı, 03 Mart 2026 13:36:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bağlı kuruluşu Chelyabinsk Iron and Steel Works (ChMK) ile Russian Railways arasında imzalanan bir sözleşme kapsamında 2026 yılında Russian Railways’e toplam hacmi 174.000 mt’u aşan ray ürünleri tedarik edeceğini açıkladı.

Ürün kapsamı ve teknik özellikler

Mechel’in açıklamasına göre tedarik kapsamı 25 metre ve 100 metre uzunluklarda üretilen diferansiyel ısıl işlem görmüş demir yolu raylarını içeriyor. Söz konusu raylar, yoğun trafiğe sahip demir yolu hatları, dağ geçişleri ile yüksek hızlı ve karma taşımacılık hatlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Raylar 800 metre veya daha uzun paneller halinde kaynaklanacak.

Mechel sözleşme kapsamındaki tonajın önemli bir bölümünün makas üretim tesislerine sevk edileceğini, 2026’da uygunluk sertifikası aldığı OR65 makas raylarının yoğun talep gördüğünü belirtti. Bununla birlikte Mechel ilk partilerin üretim ve sevkiyatına başlandığını ifade etti.

Yüksek hızlı hatlar için yeni ray türleri

Mechel ayrıca kilit müşterisi konumundaki Russian Railways’in özel teknik gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirilmiş, performans özellikleri iyileştirilmiş yeni ray ürünlerini pazara sunmayı planladığını duyurdu.

ChMK 2025 yılında yüksek hızlı hatlar için tasarlanan ve 100 metreye kadar uzunlukta dört yeni demir yolu rayı türünün üretimini devreye almıştı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Mechel 

