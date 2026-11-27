Rus madencilik ve çelik üretim grubu Mechel, bağlı kuruluşu Chelyabinsk Iron and Steel Works'ün (ChMK) Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı demir yolu hattının inşasında kullanılmak üzere 100 metre uzunluğundaki R65 DT350 kalite rayların ilk partisinin sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre ilk sevkiyat 1.500 mt seviyesinde gerçekleşirken, Rus Demir Yolları ile imzalanan mevcut sözleşme kapsamında toplam teslimatların 2026 yılı sonuna kadar 7.900 mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Raylar, istasyon hatlarında ve demir yolu makaslarında kullanılacak.

Ayrı bir sözleşme kapsamında 174.000 mt ray tedarik edilecek

Rus Demir Yolları ile imzalanan ikinci sözleşme kapsamında ChMK, 2026 yılı sonuna kadar 174.000 mt ray tedarik etmeyi planlıyor. Teslimatlar, 25 ve 100 metre uzunluğunda farklılaştırılmış ısıl işlem uygulanmış R65 ve R65SS kalite rayların yanı sıra demir yolu makaslarının üretiminde kullanılan OR65 makas raylarını ve R65 NT260 kalite rayları kapsıyor.

ChMK, 2025 yılında R65 DT350VS400, R65 DT350VS, R65 DT370, R65 DT370IK ve R50 DT350 olmak üzere 100 metre uzunluğunda beş yeni ray türü geliştirdi ve sertifikalandırdı.

ChMK CEO'su Vladimir Kapnin, şirketin ray ürün portföyünün Rus Demir Yollarının ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılamasına olanak sağladığını belirterek çelik üreticisinin mevcut talebi karşılamak ve Moskova-Minsk hattı da dahil olmak üzere gelecekteki yüksek hızlı demir yolu projelerini desteklemek için tedarik tonajlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.